Kabul etmezse satılacak! Burak Yılmaz'a flaş talep
Beşiktaş'ta önceki yönetimin yaptığı sözleşmede 2 yıl için 5 milyon Euro kazanacak olan Burak Yılmaz'a, Ahmet Nur Çebi yönetiminden indirim talebi gelecek. Tecrübeli futbolcunun bunu kabul etmemesi durumunda satış listesine konulacağı ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta Burak bilmecesi... Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 35 yaşındaki golcüyle Fikret Orman istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamış ve Burak'a 2 yıl için 5 milyon Euro verilecek olması resmiyete dökülmüştü. Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken 2 sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi büyük tepki toplamıştı.
KABUL ETMEZSE SATILACAK
Takvim'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Burak'la en kısa zamanda masaya oturup sözleşmesinde indirim isteyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun teklifi kabul etmemesi durumunda satılması gündeme gelecek.
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