Aytemiz Alanyaspor 1-2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 24. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.



Alanyaspor'un tek golünü 37. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 70 ve 87. dakikada (penaltı) Burak Yılmaz'dan geldi.



Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak Yılmaz ligdeki gol sayısını 10'a yükseltirken, siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren isim oldu.



Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 40'a yükseltti. Üç maçtır kaybeden Alanyaspor da 40 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Lens'in şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun, altıpasın solundan şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı tokatladı. Aytemiz Alanyaspor savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Boyd'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası giren Burak Yılmaz'ın şutunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

33. dakikada Junior Fernandes'in pas verdiği Bakasetas'in ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Karius'un solundan filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına sokulan Gökhan topu geriden koşu yapan Atiba'nın koşu yoluna çevirdi. Ceza sahası çizgisi üzerine müsait durumda olan Atiba topun gelişine sert vurdu. Top üst direğe çarpıp auta gitti.



53. dakikada Beşiktaş atağında sol kanattan topu taşıyan Caner rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Burada topu karşılayan Atiba, topu daha gerideki Elneny'ye aktardı. Şut hazırlığına giren Elneny'ye son anda Alanyaspor savunması araya girerek izin vermedi. Seken topa ise arka direkteki Vida tamamladı ancak top auta gitti.



60. dakikada Alanyaspor köşe vuruşunda Welinton kafayı vurdu. Etkisiz kafa vuruşuna Ruiz'den ters bir hamle gelince meşin yuvarlak kaleye yöneldi ancak Karius gole izin vermedi.



69. dakikada rakip sahada taç atışıyla başlayan Beşiktaş atağında topla buluşan Atiba bekletmeden çizgiye ilerleyen Elneny'e aktardı. Topu kontrol eden Elneny'nin kale önüne hafif havalandırdığı topa eğilerek kafa vuran Burak'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1



79. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu ise maçın hakemi Halis Özkahya golü iptal etti.



81. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Burak Yılmaz rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi fakat kaleci Marafona rakibine vuruş izni vermeyerek topu kornere çeldi.



84. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Burak Yılmaz'ın şutunda topun Caulker'ın eline çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşunda kaleci Marafona köşeyi tahmin etti fakat kaleciye çarpan meşin yuvarlak yine de ağları havalandırdı. 1-2

MAÇTAN NOTLAR:

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.

Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı.

Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, geçen hafta 2-2 sona eren Trabzonspor maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Boateng'in yerine Boyd'u sahaya sürdü.

Yalçın, ilk 11'ini Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz'dan oluşturdu.

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi ekipte teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maçın 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Bulut, Musa Çağıran'ın yerine Ceyhun Gülselam, Bammou'nun yerine de Junior Fernandes'e şans verdi.

Ev sahibi ekibin ilk 11'i Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse'den oluştu.