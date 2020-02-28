Boateng'in eşi Melissa Satta Türkiye'de kaldı

Beşiktaş'ta önceki yönetimin yaptığı sözleşmede 2 yıl için 5 milyon Euro kazanacak olan Burak Yılmaz'a, Ahmet Nur Çebi yönetiminden indirim talebi gelecek. Tecrübeli futbolcunun bunu kabul etmemesi durumunda satış listesine konulacağı ifade ediliyor.