Boateng'in eşi Melissa Satta Türkiye'de kaldı! Koronavirüs sonrası... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Boateng'in eşi güvenli diye İstanbul'da kaldı!

Boateng'in eşi 'de kaldı

Boateng'in eşi Melissa Satta Türkiye'de kaldı

'ın yeni transferi Ganalı golcü Kevin-Prince Boateng'in eşi 'nın, 'da günden güne artan koronavirüs vakaları sonrası, maçını izlemek için geldiği 'dan ayrılmadığı öğrenildi.

'ın 'la oynadığı maçı izlemek için geçtiğimiz hafta cuma günü Milano'dan 'a gelen Kevin-Prince Boateng'in eşi , 'yı koronavirüsü vurunca geriye dönmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Melissa Satta'nın, 'de koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi.

Devre arası transfer döneminin son gününde Fiorentina'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3 lig maçında 2 gol kaydetti.

haberin devamı

  1. 28.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boateng'in eşi Melissa Satta Türkiye'de kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN