Boateng'in eşi Melissa Satta Türkiye'de kaldı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ganalı golcü Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta'nın, İtalya'da günden güne artan koronavirüs vakaları sonrası, Trabzonspor maçını izlemek için geldiği İstanbul'dan ayrılmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçı izlemek için geçtiğimiz hafta cuma günü Milano'dan İstanbul'a gelen Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalya'yı koronavirüsü vurunca geriye dönmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Melissa Satta'nın, Türkiye'de koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi.
Devre arası transfer döneminin son gününde Fiorentina'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3 lig maçında 2 gol kaydetti.
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