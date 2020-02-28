Ve Karius kararını verdi! Beşiktaş... | Karius Beşiktaş'ta kalacak mı? Gidecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Ve Karius kararını verdi! ...

Ve Karius kararını verdi! Beşiktaş...

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan 2 yıllığına 'a kiralanan , gelecek sezondan itibaren kariyerine hangi takımda  devam edeceği merak konusu olurken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Loris Karius'un, gelecek sezon Beşiktaş'ta devam etmek istediği belirtildi.

'ta kaleci 'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce "Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapan , Alman file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı.

Başarılı çalıştırıcı; kendisinin iyi bir kaleci olduğunu ama Beşiktaş'ın mali şartları göz önüne alındığında kendisiyle yola devam edemeyeceklerini, hem Liverpool'un istediği rakamı hem de kendisine ödenen rakamı karşılamalarının söz konusu olmadığını anlattı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti.

Sergen'in bu sözleri üzerine Loris Karius'un kendisini istemeyen Liverpool'la görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, İstanbul'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 13:36
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