Beşiktaş'ın Alanyaspor kamp kafilesi belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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'ın kamp kafilesi belli oldu!

Beşiktaş'ın Alanyaspor kamp kafilesi belli oldu!

'in 24. haftasında Aytemiz 'a konuk olacak 'ın kamp kafilesi belli oldu. mücadelesinde sakatlanarak kadrodan çıkarılan Sırp oyuncu 'te kadroda yer aldı. İşte Beşiktaş'ın Alnayaspor maçı kafilesi.

, 'in 24. haftasında yarın Aytemiz 'a konuk olacak. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Alanyaspor mücadelesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu. maçı öncesi antrenmanda sakatlanan 'te açıklanan kafilede yer aldı...

İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu:

Karius, Utku, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Mohamed Elneny, , N'Koudou, Necip, Adem Ljajic, Rebocho, Vida, Lens, Rıdvan Yılmaz, , Caner, Diaby, Boateng.

BEŞİKTAŞ'TA ALTI OYUNCU KART SINIRINDA

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.

2 HAFTADA 1 PUAN!

Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puanla 5. sırada yer aldı.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 14:18
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