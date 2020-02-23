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23 Şubat 2020, Pazar
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Prens 'Vida'ladı!

Prens 'Vida'ladı!

’dan kiralanan Ganalı, ’ta ’u da boş geçmedi. Vida ise bu sezon 4. golünü attı. İkili ancak bir puana yetti.

'ın ara transferde 'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, 'u da boş geçmedi. Ganalı oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı üçüncü karşılaşmada 2'nci golünü attı. İlk maçında FK filelerini havalandıran 32 yaşındaki yıldız, 'ta ikide iki yaptı. Tecrübeli oyuncu, çıkana kadar hücumda oldukça hırslı ve etkili bir ortaya koydu. Son bölümde biraz yorulunca 78. dakikada yerini Cris Boyd'a bıraktı. 'ın diğer golü ise Domagoj Vida'dan geldi. İkinci yarıda takımını 2-1 öne geçirerek tribünleri ayağa kaldıran Domagoj ligde bu sezon 4 gole ulaştı. Hırvat stoperin, kariyerinde rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutun sekizi gol oldu. Bu istatistiğiyle farklı bir rekora imza atan Vida, asıl işi olan Alexander Sörloth'u durdurma görevinde ise başarılı olamadı. Norveçli oyuncuyu iki kez kaçıran Vida'nın hataları pahalıya patladı. Özellikle uzatmada yenilen beraberlik golünden sonra Vida büyük üzüntü yaşadı.

BOATENG: FUTBOL HER ZAMAN ADİL DEĞİL
Kevin-Prince Boateng galibiyeti kaçırdıkları söyledi. "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Maçın tamamında iyi olan bizdik" diyen yıldız, "Oyuna tamamen hükmettik ve takım halinde harika bir performans ortaya koyduk. Futbol bazen böyledir. Her zaman adil değil. Bazen küçük detaylar fark yaratır. Bu akşam da böyle oldu" ifadelerini kullandı. Ganalı, sakatlığıyla ilgili olarak ise, "Golü attığım pozisyonda kafama bir darbe aldım ama ciddi görünmüyor" yorumunu yaptı.

  1. 23.2.2020
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