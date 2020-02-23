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23 Şubat 2020, Pazar
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karnavalı

Dolmabahçe karnavalı

Vodafone Park Stadı hınca hınç doldu. Beşiktaşlılar, geceyi siyah-beyaza boyadı. Taraftarlık örneği gösteren Kara Kartallar, beraberlik golüyle büyük üzüntüye uğradı.

Vodafone Park Stadı'nın tribünleri de sahadaki coşkuyu aratmadı. Stat tamamen doldu. 'yi siyah-beyaza boyayan Beşiktaşlı taraftarlar, müthiş bir destekle ateşledi. geride oynadığı zamanlarda bile bir an olsun susmayan Beşiktaşlı futbolseverler, arka arkaya gelen 2 golle iyice coştular. Fakat Trabzon'un beraberlik golü şok etkisi yarattı.

HEP DESTEK TAM DESTEK
Pankartlar, bayraklarla Vodafone Park Stadı'nı karnaval alanına çeviren Beşiktaşlı futbolseverlerin coşkusu, Sörloth'un 2. golüyle kursağında kalsa da tribünlerdeki renkli görüntüler geceye damga vurdu. Karşılaşma öncesi ve sonrasında takımlarını alkışlayarak destek veren siyah-beyazlı taraftarlar, '12. Adam'lık örneği sergiledi. Bir kez daha farkını ortaya koydu.

IRKÇILIĞA TEPKİ
İki takımın oyuncuları seremoniye 'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı. Pankart, ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

TRİBÜNDE DE PROTESTO
Beşiktaş tribünlerinde de "Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir", "Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz", "Almanya'daki Türkler yalnız değildir", "Irkçılığa hayır" ve "Irkçılığa karşı omuz omuza" yazılı pankartlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada da desteklerini esirgemediler. Kulübün resmi hesaplarından yapılan fotoğraf paylaşımları yüzbinlerce beğeni aldı.

  1. 23.2.2020
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