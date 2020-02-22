Beşiktaş taraftarından Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u sahasında konuk ettiği mücadele öncesi Vodafone Park'ı dolduran siyah beyazlı taraftarlar Almanya'da gerçekleştirilen ırkçı saldırıya tepki gösterdi.
Beşiktaş taraftarı, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ve 9 kişinin hunharca katledildiği ırkçı terör saldırısını unutmadı.
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u Süper Lig 23. hafta maçında sahasında konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünleri dolduran siyah beyazlı taraftarlar açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla Almanya'nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı terör saldırısını kınadı.
Beşiktaş taraftarları tribünlerde "Almanya'daki kardeşlerimiz yalnız değildir", "Irkçılığa karşı omuz omuza" ve "Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz" yazılı pankartlar açarak 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısına tepki gösterdi.
İKİ TAKIM OYUNCULARI SAHAYA PANKARTLA ÇIKTI
Mücadele öncesi düzenlenen seremoniye iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.
Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 20:28
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş taraftarından Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.