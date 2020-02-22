Beşiktaş taraftarından Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki

Beşiktaş taraftarı, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ve 9 kişinin hunharca katledildiği ırkçı terör saldırısını unutmadı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u Süper Lig 23. hafta maçında sahasında konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünleri dolduran siyah beyazlı taraftarlar açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla Almanya'nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı terör saldırısını kınadı.







Beşiktaş taraftarları tribünlerde "Almanya'daki kardeşlerimiz yalnız değildir", "Irkçılığa karşı omuz omuza" ve "Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz" yazılı pankartlar açarak 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısına tepki gösterdi.







İKİ TAKIM OYUNCULARI SAHAYA PANKARTLA ÇIKTI



Mücadele öncesi düzenlenen seremoniye iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.







Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.



