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23 Şubat 2020, Pazar
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Bakan da izledi

Bakan da izledi

'de 'ın 'u 'ta ağırladığı mücadeleyi Gençlik ve da takip etti.

'de 'ın 'u 'ta ağırladığı mücadeleyi Gençlik ve da takip etti. maçı iki kulüp başkanı ve Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi. Bakan Kasapoğlu karşılaşma başlamadan önce iki kulüp başkanlarına başarı diledi.
  1. 23.2.2020
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