Nefes kestiler

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte hücumda büyük zenginlik bulan Beşiktaş, 6 haftadır kazanarak gelen Trabzonspor'u ağırladı. Vodafone Park'taki müthiş randevuda 5. dakikada Alexander Sörloth müthiş bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu andan itibaren maç siyahbeyazlı ekibin hücumcularıyla Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır arasında geçti. Genç eldiven müthiş kurtarışlarıyla uzun süre Fırtına'yı skorda önde tuttu. Ancak önce Boateng sonra da Vida'nın gollerinde yapacağı bir şey yoktu. Agresif bir oyun sergileyen, Elneny'nin de harika bir performans sergilediği bölümde bu kez Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğü buldu. Beşiktaş tek farklı öndeyken çok ciddi pozisyonlar yakaladı. Ancak bir türlü 3. golü bulamadı. İkinci devrede oyuna giren Caleb Ekuban'ın mükemmel asistinde Sörloth arka direkte bomboş durumda topla buluştu. Norveçli yıldız rahat bir vuruşla ağları sarstı ve 2-2'lik beraberliği sağladı. Siyah-beyazlılar sezonun belki de en iyi futbolunu oynadıkları karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldığı için üzüldü. Trabzonspor ise uzatma anlarında gelen 1 puanla şampiyonluk yolunda önemli bir deplasmanı kayıpsız atlattı. Türk futbolu adına ise keyifli bir gece oldu. Sergen Yalçın da Hüseyin Çimşir de 'kapanan' bir oyun anlayışı benimsemedikleri için 4 gollü güzel bir maç izlettiler.