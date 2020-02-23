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23 Şubat 2020, Pazar
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Douglas

Douglas kadro dışı

En son ligin 19. haftasındaki maçında forma giyen Douglas, dün kaldı. , Brezilyalı'yı maçının kadrosuna dahil etmedi.

En son ligin 19. haftasındaki maçında forma giyen Douglas, dün kaldı. , Brezilyalı'yı maçının kadrosuna dahil etmedi. Sambacı, bu sezon ligde 5 maçta forma giydi.

  1. 23.2.2020
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