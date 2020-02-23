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23 Şubat 2020, Pazar
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Erdoğan hazır kıta

Erdoğan hazır kıta

'ın genç oyuncularından Erdoğan Kaya, her zaman görev için hazır olduğunu belirtip "Ben çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Hocamız inşallah bize şans verir" dedi.

'ın genç oyuncularından Erdoğan Kaya, her zaman görev için hazır olduğunu belirtip "Ben çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Hocamız inşallah bize şans verir" dedi. 18 yaşındaki stoper, daha önce 1 kez Avrupa Ligi maçında oynamıştı.
  1. 23.2.2020
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