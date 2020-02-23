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23 Şubat 2020, Pazar
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Çebi’den destek turu

Çebi’den destek turu

Başkan, derbi öncesi tesislere gidip oyunculara moral verdi.

Başkanı , maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK 'nde teknik direktör , teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip karşılaşma için başarı dilediği duyuruldu. Çebi, daha önceki ve derbileri öncesinde de tesislere giderek oyunculara monal vermişti.
  1. 23.2.2020
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