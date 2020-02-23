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23 Şubat 2020, Pazar
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Sergen Yalçın: Kazanmak için atacaksın

Sergen Yalçın: Kazanmak için atacaksın

Beşiktaş Sergen Yalçın: Şu pozisyonda beraberliğe sevinemeyiz. Çok iyi mücadele ettik. Kazanmak için her şeyi yaptık. kaleye gelemedi. Galip gelmek için golleri atacaksın.

Beşiktaş Sergen Yalçın, maç sonunda galibiyet kaçtığı için üzgündü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugünkü beraberlik için sevinçli olduğumuz söylenemez şu maçta. Oyuncuların performansından memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Küçük ayrıntılar belli ediyor. Rakibin hiç kaleye gelmediği maçta 1-0 mağlupken, 2-1 iken birçok pozisyona giriyoruz, atacaksın, kazanmak için atacaksın, maçı bitireceksin. İnanılmaz pozisyonlar harcadık" şeklinde konuştu.

YENİDEN YAPILANMA
Alınan beraberlikle şampiyonluk yarışının dışında kaldıklarını ifade eden Yalçın, önümüzdeki sezon için yeniden yapılanma sinyalleri verdi. Genç çalıştırıcı, "Tabii sezonu en iyi şekilde bitirip bir an önce gelecek sezon planlamasına ve kadromuza bakmak istiyoruz. Bizim kafamızda tabii bazı planlar var. Bir yapılanmaya girmemiz gerekiyor. Ancak bunları konuşmak için şu anda erken. Öncelikle sezonu en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KARTAL SINIRI GEÇTİ
Siyah-beyazlılarda 6 futbolcu maçına sarı kart ceza sınırında çıktı. Beşiktaş'ta 11'de maça çıkan Caner, Burak, Atiba ve N'Koudou ile sonradan giren Boyd maçı kart görmeden tamamladı. Umut Nayir ise şans bulamadı.

  1. 23.2.2020
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