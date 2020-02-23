Yanlış karar!

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, derbide hakemin önemli birn hata yaptığını ifade etti. Karius, "Trabzonspor'un attığı ilk golden önce faul vardı ancak hakemler genelde bu pozisyonlarda bizim aleyhimize kararlar veriyorlar, bunu biliyoruz" diyerek karara tepki gösterdi. Alman kaleci şöyle devam etti: "İki pozisyonda dikkat eksiliğinden golü kalemizde gördük. Bu skora inanmak gerçekten çok zor. Bana göre 4-1 ya da 5-1 kazanmalıydık. Ama yapacak bir şey yok, kafamızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Sonuca takılmadan önümüze bakmamız gerekiyor." Karius, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır için de "Bugün çok iyi kurtarışları vardı, bunu kabul etmek lazım. Ama bazı pozisyonlar vardır, kalecilerin şansı olmaz. Rakip az geliyor ama gol atıyor, belki de bu yüzden ligin zirvesindeler" dedi.