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23 Şubat 2020, Pazar
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Lens eski yerine geldi

Lens eski yerine geldi

Gökhan’ın yokluğunda sağ bekte görev yapan yıldız isim dün öndeydi.

'ın sağ kanat oyuncusu , 'ün yokluğunda geçen hafta savunmada görev yapmıştı. Sağ bekte oynayan Hollandalı futbolcu, Gökhan'ın dönüşüyle birlikte kendi mevkisine kaydırıldı. Tecrübeli oyuncu sağ önde siyah-beyazlıların hücumlarını sürüklemeye çalıştı. Lens'in hücumda tehdit oluşturması yüzünden 'un sol beki Novak fazla ileri çıkamadı. Ancak Lens de kendisinden beklenilen performansın uzağındaydı. Fazla etkili olamadı.
  1. 23.2.2020
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