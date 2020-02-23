Elneny: Sezonun en iyi oyunuydu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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: Sezonun en iyi oyunuydu!

Elneny: Sezonun en iyi oyunuydu!

'ın Mısırlı yıldızı , " elinden gelenin en iyisini yaptı, bence sezonun en iyi futbolunu oynadık. böyledir, bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Anlamakta zorluk çekiyorum son dakikada gol yedik ve 2 puanı bıraktık" dedi.

'ın Mısırlı yıldızı , önemli açıklamalarda bulundu. Elneny "Takımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. İkinci yarı fırsatları kullanmalıydık. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Bunu yapamayınca rakip bazen cezayı kesebiliyor. elinden gelenin en iyisini yaptı, bence sezonun en iyi futbolunu oynadık. böyledir, bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Anlamakta zorluk çekiyorum son dakikada gol yedik ve 2 puanı bıraktık" yorumunu yaptı
  1. 23.2.2020
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