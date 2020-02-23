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23 Şubat 2020, Pazar
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Baskıdan zafer çıkmadı

Baskıdan zafer çıkmadı

, 52 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 29 şut attı. Kazanamadı.

, Vodafone Park'ta ağırladığı karşısında 5. dakikada golü yedikten sonra rakibi üzerinde büyük bir baskı kurdu. Öne geçmek için akın üstüne akın gerçekleştirdi. 90 dakika sonunda siyah- beyazlılar hücumda inanılmaz rakamlara ulaştı ancak bunlar 3 puanı getirmedi. 'ın öğrencileri tam 52 defa rakip ceza alanı içinde topla buluştu. Beşiktaş bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı. Rakip kaleyi 29 defa yokladı. 20 isabetli ortayla oynadı.
  1. 23.2.2020
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