Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta düzenlenecek olan bağış kampanyasının yol haritası çizildi. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş martın ilk haftasında startı verilecek uzun soluklu proje için iş dünyasıyla temasa geçilecek. Rakip taraftarların da dahil olmasını sağlayacak çekiliş gibi uygulamalardan da ciddi bir gelir bekleniyor.

Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma gereği tüm gelirleri temlik altında olan Beşiktaş, bu kapsamın dışında kalacağı için bağış kampanyası yoluna gitmeyi tercih etti. Pazarlamadan, iletişime kadar tüm birimlerin hummalı bir çalışma ortamında yürüttüğü projenin ilk taslağında öne çıkan detayları paylaşıyoruz.

Mart ayının ilk haftasında başlayacak çalışma uzun soluklu olacak. Kampanyanın adı henüz belirlenmedi ancak birçok alternatif slogan üzerinde duruluyor.

Kulüp yöneticilerinin hepsi kendi alanlarındaki iş insanlarıyla görüşecek. Ekonomi çevresine yakınlığı ile bilinen İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, katılacağı programlarda kampanya hakkında bilgi verecek. Başkan Ahmet Nur Çebi de camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelerek destek isteyecek.

MAYIS AYINA KADAR 250 MİLYON

Hedef ilk etapta Nisan ayına kadar 100-150 milyon TL arası bir rakama ulaşmak. Yönetim, Mayıs ayında da 250 milyon TL'ye ulaşarak TFF'ye yaz dönemi için verilecek mali tablolara bu gelirleri yazmak istiyor.

Kampanyanın odağı taraftarlar olacak. Fenerbahçe'nin yaptığı çekilişlerde atılan mesajların %40'ını Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı oluşturdu. Bu noktadan yola çıkılarak çekiliş gibi çeşitli etkinliklerle diğer kulüp taraftarlarından da kazanç sağlanacak. Ayrıca taraftarlara hediye uygulamaları da yapılacak. Gelir anlamında kâr marjı düşük forma yerine farklı uygulamalar planlanıyor. Futbolcular ile bağış yapacak kişileri bir araya getirecek çekilişler bunlardan bir tanesi.

Kampanya startı bir televizyon kanalında olacak. Futbolcular, teknik ekip ve yönetimin yanı sıra Beşiktaş taraftarı ünlü isimler de işin içerisinde yer alacak.