Karius kesin Burak belki!
Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler konusunda Sergen Yalçın ve yönetimin kafasında liste neredeyse netleşti. Kesin gidecekler listesinde Karius yer alırken, Burak Yılmaz'ın da satılabileceği öğrenildi.
Sezon sonu gidecek isimler konusunda Sergen Yalçın ve yönetimin kafasında liste neredeyse netleşti. Kalmasına kesin gözüyle bakılan isimler olarak kaleci Ersin, Caner, Gökhan, Necip, Atiba, Dorukhan, Güven öne çıktı. Kesin gidecekler listesine Rebocho başı çekiyor. Karius ve Diaby de peşinde. Herkes Elneny kalsın istiyor ama maliyeti nedeniyle imkansız. O yüzden Mısırlı da yolcu. Satılması istenenler ise; Vida, Ruiz, Roco, Ljajic, Nkoudou, Boyd, Lens ve Burak.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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