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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Karius kesin Burak belki!

Karius kesin Burak belki!

Beşiktaş'ta sezon sonu gidecek isimler konusunda ve yönetimin kafasında liste neredeyse netleşti. Kesin gidecekler listesinde Karius yer alırken, 'ın da satılabileceği öğrenildi.

Sezon sonu gidecek isimler konusunda ve yönetimin kafasında liste neredeyse netleşti. Kalmasına kesin gözüyle bakılan isimler olarak kaleci Ersin, Caner, Gökhan, Necip, Atiba, Dorukhan, Güven öne çıktı. Kesin gidecekler listesine Rebocho başı çekiyor. Karius ve Diaby de peşinde. Herkes Elneny kalsın istiyor ama maliyeti nedeniyle imkansız. O yüzden Mısırlı da yolcu. Satılması istenenler ise; Vida, Ruiz, Roco, Ljajic, Nkoudou, Boyd, Lens ve Burak.

  1. 17.2.2020
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