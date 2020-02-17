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17 Şubat 2020, Pazartesi
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"İşimize bakalım"

"İşimize bakalım"

Son yenilgi herkesi hayal kırıklığına uğrattı ama 'ın umudu bitmedi. Yalçın, "Şampiyon olacakmış gibi devam edelim. Maçlarımızı kazanmaya bakalım. Ne olacağına sonra bakarız" dedi.

Son yenilgi herkesi hayal kırıklığına uğrattı ama 'ın umudu bitmedi. Yalçın, F.Bahçe'nin Ankargücü'ne kaybetmesinden sonra yaptığı değerlendirmede, "Bu derenin altından çok sular akacak. Şampiyon olacakmış gibi devam edelim. Maçlarımızı kazanmaya bakalım. Ne olacağına sonra bakarız" dedi.
  1. 17.2.2020
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