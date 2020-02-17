Güçlü ve bitirici
Başakşehir yenilgisinden sonra Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları erkenden başladı.
Skor yapacak. Ayakla vuracak, kafayla atacak.
Topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak.
Güçlü, pivot forvet olacak. Gerektiğinde top indirip arkadaşlarını pozisyona sokacak özellikleri olmalı.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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