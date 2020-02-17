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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Güçlü ve bitirici

Güçlü ve bitirici

yenilgisinden sonra 'ta gelecek sezonun çalışmaları erkenden başladı.

yenilgisinden sonra 'ta gelecek sezonun çalışmaları erkenden başladı. , bir araya geldiği başkan 'ye bazı değerlendirmelerde bulundu. Gelecek sezon için istediği forvetin tanımını da şöyle yaptı:
Skor yapacak. Ayakla vuracak, kafayla atacak.
Topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak.
Güçlü, pivot forvet olacak. Gerektiğinde top indirip arkadaşlarını pozisyona sokacak özellikleri olmalı.
  1. 17.2.2020
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