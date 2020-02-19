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19 Şubat 2020, Çarşamba
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'ın derbi planı belli oldu! Boateng...

Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Boateng...

'de 'nın ardından takımın başına gelen ile iyi bir ivme yakalayan , son oynanan lig maçında 'e 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. 23. haftada ise sahasında lider 'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar hesaplarını mutlak 3 puan üzerine kuruyor. Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın da zorlu mücadele için planlarını kurmaya başladı. İşte detaylar...

'e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında epey geride kalan 'ta maçı artık son şans olarak görülüyor. Siyah beyazlılar cumartesi günü lideri yenip, yeniden umutlanmak istiyor.

Form durumu zirvede olan ve ikinci yarıda oynadığı 4 maçı da kazanan bordo mavililere karşı Beşiktaş Teknik Direktörü , taktik planlarını yeni transferi Boeteng üzerine kuruyor.

Ajansspor'un haberine göre Yalçın, Trabzonspor karşısında da Adem Ljajic'i yedek bekletecek ve Boateng ile başlayacak. 48 yaşındaki teknik adam, Ganalı futbolcudan daha fazla sorumluluk almasını ve oyunun liderliğini üstlenmesini istedi. Boateng'e uygun her pozisyonda şutla kaleyi de düşünmesini isteyen Yalçın, topun hızlı dolaştırılmasını istedi.

BURAK YILMAZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Form düşüklüğü içinde olan için de Trabzonspor maçı bir dönüm noktası olacak. Sergen Yalçın yönetiminde son iki maçta 90 dakikayı tamamlayamayan Burak Yılmaz, tepki olarak doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Golcü futbolcunun Trabzonspor maçındaki performansı, kendisine dair önümüzdeki haftalar için belirleyici olacak.

  1. 19.02.2020
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