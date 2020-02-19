Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Boateng...

Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında epey geride kalan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı artık son şans olarak görülüyor. Siyah beyazlılar cumartesi günü lideri yenip, yeniden umutlanmak istiyor.

Form durumu zirvede olan ve ikinci yarıda oynadığı 4 maçı da kazanan bordo mavililere karşı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taktik planlarını yeni transferi Boeteng üzerine kuruyor.

Ajansspor'un haberine göre Yalçın, Trabzonspor karşısında da Adem Ljajic'i yedek bekletecek ve Boateng ile başlayacak. 48 yaşındaki teknik adam, Ganalı futbolcudan daha fazla sorumluluk almasını ve oyunun liderliğini üstlenmesini istedi. Boateng'e uygun her pozisyonda şutla kaleyi de düşünmesini isteyen Yalçın, topun hızlı dolaştırılmasını istedi.

BURAK YILMAZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Form düşüklüğü içinde olan Burak Yılmaz için de Trabzonspor maçı bir dönüm noktası olacak. Sergen Yalçın yönetiminde son iki maçta 90 dakikayı tamamlayamayan Burak Yılmaz, tepki olarak doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Golcü futbolcunun Trabzonspor maçındaki performansı, kendisine dair önümüzdeki haftalar için belirleyici olacak.