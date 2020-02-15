Boateng bu kez durgun kaldı

Ganalı oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ikinci yarının başında oyuna dahil olmuş ve Kara Kartal'ın 2'nci golünün altına imzasını atmıştı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Bugün de gol atabilmeyi çok isterdim ama olmadı. Umarım kalan maçlarda en iyisini yaparım" dedi.



SOSYAL ELEŞTİRİ

GEÇEN hafta tribünlere şarkılar söyleten Boteng dün eleştirilerden nasibini aldı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada eleştirildi. Boateng için genel yorum ise "90 dakikayı kaldıramadı, etkisizdi" oldu.