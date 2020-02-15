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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Boateng bu kez durgun kaldı

Boateng bu kez durgun kaldı

'ın ara transfer döneminin son gününde İtalya Serie A takımlarından 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Ganalı oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan FK mücadelesinde ikinci yarının başında oyuna dahil olmuş ve 'ın 2'nci golünün altına imzasını atmıştı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Bugün de gol atabilmeyi çok isterdim ama olmadı. Umarım kalan maçlarda en iyisini yaparım" dedi.

SOSYAL ELEŞTİRİ
GEÇEN hafta tribünlere şarkılar söyleten Boteng dün eleştirilerden nasibini aldı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada eleştirildi. Boateng için genel yorum ise "90 dakikayı kaldıramadı, etkisizdi" oldu.

  1. 15.2.2020
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