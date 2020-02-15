Boateng bu kez durgun kaldı
Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
Ganalı oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ikinci yarının başında oyuna dahil olmuş ve Kara Kartal'ın 2'nci golünün altına imzasını atmıştı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Bugün de gol atabilmeyi çok isterdim ama olmadı. Umarım kalan maçlarda en iyisini yaparım" dedi.
SOSYAL ELEŞTİRİ
GEÇEN hafta tribünlere şarkılar söyleten Boteng dün eleştirilerden nasibini aldı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada eleştirildi. Boateng için genel yorum ise "90 dakikayı kaldıramadı, etkisizdi" oldu.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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