Lens’in tayini çıktı
Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçı ilk 11'ine göre iki değişiklik ile Başakşehir karşısına çıktı. Yalçın, sarı kart cezalısı olan Gökhan Gönül yerine sağ bek pozisyonunda Jeremain Lens'e şans verirken, Adem Ljajic'in yerine ise ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Kevin-Prince Boateng'i tercih etti.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçı ilk 11'ine göre iki değişiklik ile Başakşehir karşısına çıktı. Yalçın, sarı kart cezalısı olan Gökhan Gönül yerine sağ bek pozisyonunda Jeremain Lens'e şans verirken, Adem Ljajic'in yerine ise ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Kevin-Prince Boateng'i tercih etti. Daha önce de sağ bekte görev yapan Lens, Diaby'nin arkasında oynadı. Hollandalı futbolcu elinden geldiğinde ataklara destek vermeye çalıştı. Lens maç sonrası "Daha iyi olan bizdik ama golü onlar buldu. Elimizden geleni yaptık" dedi.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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