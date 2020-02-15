Lens’in tayini çıktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Lens’in tayini çıktı

Lens’in tayini çıktı

Lens’in tayini çıktı

, geçtiğimiz hafta 3-0 kazanılan FK maçı ilk 11'ine göre iki değişiklik ile karşısına çıktı. Yalçın, cezalısı olan yerine sağ bek pozisyonunda 'e şans verirken, 'in yerine ise ara döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Kevin-Prince Boateng'i tercih etti.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 3-0 kazanılan FK maçı ilk 11'ine göre iki değişiklik ile karşısına çıktı. Yalçın, cezalısı olan yerine sağ bek pozisyonunda 'e şans verirken, 'in yerine ise ara döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Kevin-Prince Boateng'i tercih etti. Daha önce de sağ bekte görev yapan Lens, Diaby'nin arkasında oynadı. Hollandalı futbolcu elinden geldiğinde ataklara destek vermeye çalıştı. Lens maç sonrası "Daha iyi olan bizdik ama golü onlar buldu. Elimizden geleni yaptık" dedi.

  1. 15.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lens’in tayini çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN