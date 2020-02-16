Derbi hazırlığı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Derbi hazırlığı

Derbi hazırlığı

Derbi hazırlığı

'ta, maçı hazırlıkları başladı.

'ta, maçı hazırlıkları başladı. maçında oynayan futbolcular antrenmanı streching yaparak tamamladı. Diğer oyuncular 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
  1. 16.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbi hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN