Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'yi geri çevirmiş!

Ara transferde 'limit' engeline takılan F.Bahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na da teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Leicester ile birlikte Milan'da forma giyen milli yıldız için kapıyı çaldığı belirtildi. Ancak Çalhanoğlu'nun iki teklifi de geri çevirdiği vurgulandı. Hakan bu sezon Milan'da 23 maça çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.