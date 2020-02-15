Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'yi geri çevirmiş!
Ara transferde 'limit' engeline takılan Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na da teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Leicester ile birlikte Milan'da forma giyen milli yıldız için kapıyı çaldığı belirtildi.
Ara transferde 'limit' engeline takılan F.Bahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na da teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Leicester ile birlikte Milan'da forma giyen milli yıldız için kapıyı çaldığı belirtildi. Ancak Çalhanoğlu'nun iki teklifi de geri çevirdiği vurgulandı. Hakan bu sezon Milan'da 23 maça çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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