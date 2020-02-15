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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'yi geri çevirmiş!

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'yi geri çevirmiş!

Ara transferde 'limit' engeline takılan Fenerbahçe'nin 'na da teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin ekibi Leicester ile birlikte Milan'da forma giyen milli yıldız için kapıyı çaldığı belirtildi.

Ara transferde 'limit' engeline takılan F.Bahçe'nin 'na da teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin ekibi Leicester ile birlikte Milan'da forma giyen milli yıldız için kapıyı çaldığı belirtildi. Ancak Çalhanoğlu'nun iki teklifi de geri çevirdiği vurgulandı. Hakan bu sezon Milan'da 23 maça çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

  1. 15.2.2020
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