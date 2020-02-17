Fenerbahçe'de Burhan Karaçam istifa etti mi? Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe Kulübü, başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın istifa ettiğine dair bazı sitelerde dolaşan haberlerle alakalı resmi site üzerinden bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın yönetimde yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti.
Konuyla alakalı resmi bir açıklamada bulunan sarı-lacivertli kulüp, "Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir" ifadelerini kullandı.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Fenerbahçe'de Burhan Karaçam istifa etti mi? Resmi açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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