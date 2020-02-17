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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'de etti mi? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de Burhan Karaçam istifa etti mi? Resmi açıklama geldi

Kulübü, başkan yardımcısı 'ın ettiğine dair bazı sitelerde dolaşan haberlerle alakalı resmi site üzerinden bir açıklama yaptı.

Kulübü Başkan Yardımcısı 'ın yönetimde yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle ettiği iddia edilmişti.

Konuyla alakalı resmi bir açıklamada bulunan sarı-lacivertli kulüp, "Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

  1. 17.02.2020
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