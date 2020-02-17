İşte Fenerbahçe'de düşüşe sebebiyet veren hatalar

TRANSFER BAŞARISIZLIĞI

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekipte sezon başında ve devre arasında sol beke transfer yapılmaması ve Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifsiz bırakılması düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi oldu. Öte yandan Vedat Muriç'e de gerçek anlamda bir alternatif bulunamaması ilerleyen haftalarda golcü futbolcunun düşüş yaşamasına yol açtı.