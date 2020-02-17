İşte Fenerbahçe'de düşüşe sebebiyet veren hatalar

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de Başakşehir galibiyetinin ardından başlayan düşüş sürmeye devam ediyor. Son 3 haftada 8 puan kaybederek zirve yarışında büyük bir yara alan sarı-lacivertli ekipte başrol olarak birçok etken ortaya çıkıyor. İşte Fenerbahçe'deki düşüşe sebebiyet veren hatalar...
17 Şubat 2020 Pazartesi 10:50
Güncelleme: 17.02.2020 11:12
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Fenerbahçe'de kabus sürüyor. İkinci yarıya Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 3 maç üst üste elde ettiği puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
23. haftada evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan ve liderin 6 puan gerisinde bulunan Sarı Kanaryalar'da şampiyonluk yarışında geriye düşülmesinde bir çok karar ve hata öne çıktı.
TRANSFER BAŞARISIZLIĞI
Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekipte sezon başında ve devre arasında sol beke transfer yapılmaması ve Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifsiz bırakılması düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi oldu. Öte yandan Vedat Muriç'e de gerçek anlamda bir alternatif bulunamaması ilerleyen haftalarda golcü futbolcunun düşüş yaşamasına yol açtı.
Sarı Kanaryalar, sezon başında kadroya önemli isimler dahil etse de en gerekli mevkilerden sol bek ve stoper pozisyonu için transfer yapmakta gecikti ve doğru tercihleri yapamadı.
Geciken transferler de Ersun Yanal'ın oyun planı kurmasına engel oldu. Bu problemlere sezon içinde çözüm üretmeye çalışan teknik heyetin denemeleri ise olumsuz sonuçlandı ve puan kayıpları da beraberinde geldi.