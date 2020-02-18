Favori elbette Fenerbahçe
İddaa Risk Merkezi, derbinin oranlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.85 oran verilirken, 23 maçtır Kadıköy'de kazanamayan Galatasaray'ın galibiyeti için 2.95 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.
İddaa Risk Merkezi, derbinin oranlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.85 oran verilirken, 23 maçtır Kadıköy'de kazanamayan Galatasaray'ın galibiyeti için 2.95 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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