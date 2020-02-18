Favori elbette Fenerbahçe

İddaa Risk Merkezi, derbinin oranlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.85 oran verilirken, 23 maçtır Kadıköy'de kazanamayan Galatasaray'ın galibiyeti için 2.95 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.