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18 Şubat 2020, Salı
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Favori elbette

Favori elbette Fenerbahçe

, derbinin oranlarını açıkladı. 'nin galibiyetine 1.85 oran verilirken, 23 maçtır 'de kazanamayan 'ın galibiyeti için 2.95 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.

İddaa Risk Merkezi, derbinin oranlarını açıkladı. 'nin galibiyetine 1.85 oran verilirken, 23 maçtır 'de kazanamayan 'ın galibiyeti için 2.95 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.

  1. 18.2.2020
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