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24 Ocak 2020, Cuma
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'ta dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi!

ekiplerinden 'ta teknik direktör dönemi sona erdi. direktörü Ali Naibi ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı'nın takımdaki görevine son verdi.

, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde üst üste alınan başarısız sonuçlar, 'ta olumsuz bir hava yaratmıştı. Siyah-beyazlı takımın son olarak ligdeki Sivasspor mağlubiyeti ve kupada BB. Erzurum'a elenmesi camiada moralleri bozmuştu. Beşiktaş taraftarı BB. Erzurumspor maçında 'yı istifaya davet ederken tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükselmişti. Beşiktaş Yönetim Kurulu alınan bu sonuçlardan sonra olağanüstü toplanma kararı almıştı. Toplantı sonucunda Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ve Direktörü Ali Naibi ile yolları ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık

  1. 24.01.2020
  2. Güncelleme: 24.01.2020 19:24
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