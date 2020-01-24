Beşiktaş'ta flaş ayrılık
Kötü günler geçiren Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı. Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.
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