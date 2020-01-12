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12 Ocak 2020, Pazar
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’den jet yanıt! ''Bizi hedef gösteriyorlar''

TFF’den jet yanıt! ''Bizi hedef gösteriyorlar''

Federasyon, Başkan Çebi’nin yaptığı açıklamalarıyla ilgili olarak “Transfere engel olunduğu yönündeki değerlendirmeler bizi hedef göstermektedir” ifadelerini kullandı.

, resmi internet sitesinden 'ın faiz üzerinden 'Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'ne dair yaptığı itiraza dair bir açıklama yayınladı. İsim verilmeden yapılan ancak Başkan 'nin önceki gün yaptığı basın toplantısında kullandığı ifadelerle ilgili olarak "Yapılacak ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise 'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz. Söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz" denildi.

  1. 12.1.2020
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