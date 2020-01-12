TFF’den jet yanıt! ''Bizi hedef gösteriyorlar''
Federasyon, Başkan Çebi’nin yaptığı açıklamalarıyla ilgili olarak “Transfere engel olunduğu yönündeki değerlendirmeler bizi hedef göstermektedir” ifadelerini kullandı.
TFF, resmi internet sitesinden Beşiktaş'ın faiz üzerinden 'Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'ne dair yaptığı itiraza dair bir açıklama yayınladı. İsim verilmeden yapılan ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün yaptığı basın toplantısında kullandığı ifadelerle ilgili olarak "Yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz. Söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz" denildi.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
TFF’den jet yanıt! ''Bizi hedef gösteriyorlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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