Başkan konuşuyor
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın dünkü genel kurulda ibra edilmemesinin ardından, Başkan Ahmet Nur Çebi bugün saat 11.00'de Antalya Gloria Sports Arena'da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacak.
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın dünkü genel kurulda ibra edilmemesinin ardından, Başkan Ahmet Nur Çebi bugün saat 11.00'de Antalya Gloria Sports Arena'da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacak.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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