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10 Ocak 2020, Cuma
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Başkan konuşuyor

Başkan konuşuyor

'ın eski başkanı 'ın dünkü genel kurulda ibra edilmemesinin ardından, Başkan bugün saat 11.00'de 'da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacak.

'ın eski başkanı 'ın dünkü genel kurulda ibra edilmemesinin ardından, Başkan bugün saat 11.00'de 'da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacak.

  1. 10.1.2020
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