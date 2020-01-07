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07 Ocak 2020, Salı
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ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Sompo Sigorta McAdoo ile yollarını ayırdı

Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, " McAdoo'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


  1. 07.01.2020
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