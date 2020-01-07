Beşiktaş Sompo Sigorta McAdoo ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet James Michael McAdoo ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, McAdoo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği bildirildi.
Açıklamada, "James Michael McAdoo'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
- 07.01.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Beşiktaş Sompo Sigorta McAdoo ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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