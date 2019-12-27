Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: Heykel olayını duydum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: Heykel olayını duydum

Beşiktaşlı : Heykel olayını duydum

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: Heykel olayını duydum

'ne karşı 1 gol ve 3 asistle oynayan 'ın 36 yaşındaki yıldızı , mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Atiba, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu." ifadelerini kullandı.

'ın 'ni 4-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan ve 3 de asist yapan , maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Atiba, "Benim adıma iyi bir gündü. Özellikle 2. yarıda iyi işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. İlk gol buzu kırdı. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık. Gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce kazanmak önemliydi, bunu başarmak da güzel oldu." dedi.

"HEYKEL OLAYINI DUYDUM"

Heykelinin dikilmesi gündemde olan tecrübeli oyuncu, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.


  1. 27.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: Heykel olayını duydum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN