Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: Heykel olayını duydum
Gençlerbirliği'ne karşı 1 gol ve 3 asistle oynayan Beşiktaş'ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Atiba, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan ve 3 de asist yapan Atiba Hutchinson, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Atiba, "Benim adıma iyi bir gündü. Özellikle 2. yarıda iyi işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. İlk gol buzu kırdı. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık. Gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce kazanmak önemliydi, bunu başarmak da güzel oldu." dedi.
"HEYKEL OLAYINI DUYDUM"
Heykelinin dikilmesi gündemde olan tecrübeli oyuncu, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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