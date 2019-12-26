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26 Aralık 2019, Perşembe
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'ta Burak Yılmaz ve 'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Roco'dan kötü haber!

Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda son antrenmana katılmayan Burak Yılmaz ve zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla devam eden idmanda siyah-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo idmana katılmadı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.

Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 21:07
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