Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda son antrenmana katılmayan Burak Yılmaz ve Roco zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla devam eden idmanda siyah-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco idmana katılmadı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.
Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 21:07
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Roco'dan kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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