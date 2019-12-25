Beşiktaş'ta gelen gideni aratıyor!
Süper Lig'de 27 puanla 5'inci sırada bulunan Beşiktaş'ta yeni transferler, takımlarına fazla katkı veremedi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadroya dahil ettiği Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Rebocho, Ruiz ve Douglas etkili performans gösteremedi.
Bu oyunculardan sadece Diaby ve N'Koudou gol katkısı yapabildi. Takımdan ayrılan Quaresma, Medel, Adriano, Mirin, Kagawa, Larin ve Pektemek'in yerleri doldurulamadı.
ELNENY 3 MAÇ CEZA ALDI
Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği ve 4. haftadan itibaren siyah-beyazlı formayı giydirdiği Elneny, cezası nedeniyle 3 maçı kaçırdı. Siyah-beyazlı formayı ilk kez Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada giyen Elneny, gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza aldı. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Mısırlı oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor.
N'KOUODU, BOYD, REBOCHO ETKİSİZ
Beşiktaş'ın Tottenham'dan bonservisini aldığı N'Koudou da yeniler adına fazla etkili olamadı. Fransız yıldız bu sezon 5 lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçırırken; ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd da yedek oturmaktan kurtulamadı. Boyd, son 12 karşılaşmada 2 kez oynayıp 59 dakika sahada kalabildi. Rebocho da ilk 8 maçın birinde oynarken, sonraki 8 karşılaşmada sahada yer alabildi. Portekizli aldığı süre içinde fazla varlık gösteremedi.
DIABY 6 HAFTADIR KAYIP
Elneny gibi kiralık olarak transfer edilen ve ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Diaby ise 6 haftadır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor. Yeniler içinde en fazla süre alan oyuncu olarak dikkati çeken Malili futbolcu, ligde Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında gol buldu. Diaby, görev aldığı son 6 maçta gol atamadı. Zaman zaman hücuma dönük orta sahada oynayan Diaby, bu yönde katkı veremedi.
DOUGLAS VE RUiZ HEP SAKAT
Douglas ve Ruiz daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. 7 karşılaşmada görev alamayan ve iyileşmesinin ardından F.Bahçe maçında kadroda yer alabilen Ruiz, 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Douglas da uzun süreli sakatlığıyla formasından uzak kaldı. Bu sezon sadece 4 maçta 216 dakika süre alabilen Douglas, son 8 lig karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
- 25.12.2019
- Maaşını duyunca vazgeçtiler! Galatasaray'a o isimden kötü haber
- Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! 5 yıldız birden geliyor...
- Fenerbahçe transferi imza aşamasına getirdi! Sadık'ın yerine yıldız isim
- Gelmeye hazır! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
- Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...
-
Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
-
Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Beşiktaş'ta gelen gideni aratıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.