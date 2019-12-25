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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'ta gelen gideni aratıyor!

Beşiktaş'ta gelen gideni aratıyor!

'de 27 puanla 5'inci sırada bulunan 'ta yeni transferler, takımlarına fazla katkı veremedi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadroya dahil ettiği Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Rebocho, Ruiz ve Douglas etkili performans gösteremedi.

Bu oyunculardan sadece Diaby ve N'Koudou gol katkısı yapabildi. Takımdan ayrılan Quaresma, , Adriano, Mirin, Kagawa, Larin ve Pektemek'in yerleri doldurulamadı.

ELNENY 3 MAÇ CEZA ALDI
'ın 'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği ve 4. haftadan itibaren siyah-beyazlı formayı giydirdiği Elneny, cezası nedeniyle 3 maçı kaçırdı. Siyah-beyazlı formayı ilk kez FK ile oynanan karşılaşmada giyen Elneny, gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza aldı. , ve maçlarında görev alamayan Mısırlı oyuncu, gördüğü 3 da ceza sınırında bulunuyor.

N'KOUODU, BOYD, REBOCHO ETKİSİZ
Beşiktaş'ın Tottenham'dan bonservisini aldığı N'Koudou da yeniler adına fazla etkili olamadı. Fransız yıldız bu sezon 5 lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçırırken; ABD'li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd da yedek oturmaktan kurtulamadı. Boyd, son 12 karşılaşmada 2 kez oynayıp 59 dakika sahada kalabildi. Rebocho da ilk 8 maçın birinde oynarken, sonraki 8 karşılaşmada sahada yer alabildi. Portekizli aldığı süre içinde fazla varlık gösteremedi.

DIABY 6 HAFTADIR KAYIP
Elneny gibi kiralık olarak edilen ve ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Diaby ise 6 haftadır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor. Yeniler içinde en fazla süre alan oyuncu olarak dikkati çeken Malili futbolcu, ligde Aytemiz Alanyaspor ve karşılaşmalarında gol buldu. Diaby, görev aldığı son 6 maçta gol atamadı. Zaman zaman hücuma dönük orta sahada oynayan Diaby, bu yönde katkı veremedi.

DOUGLAS VE RUiZ HEP SAKAT
Douglas ve Ruiz daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. 7 karşılaşmada görev alamayan ve iyileşmesinin ardından F.Bahçe maçında kadroda yer alabilen Ruiz, 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Douglas da uzun süreli sakatlığıyla formasından uzak kaldı. Bu sezon sadece 4 maçta 216 dakika süre alabilen Douglas, son 8 lig karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

  1. 25.12.2019
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