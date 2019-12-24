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Fatih Terim'i çıldırtan gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşan Galatasaray, evine 2-1'lik mağlubiyetle dönmüştü. Sarı-kırmızlılar, sezon başında yapılan neredeyse hiç bir transferden verim alamazken, ara transferde de ayrılık rüzgarlarının eseceğinin sinyalleri verilmişti... Öte yandan Cimbom'ın 2019-20 sezonunda yaşadığı gerçekler gün yüzüne çıktı... İşte Galatasaray'da yaşanan çöküşün tüm özeti!
24 Aralık 2019 Salı 13:22
Güncelleme: 24.12.2019 13:31
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Galatasaray'da sezon başından bu yana işler iyi gitmiyor...
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Sezona rüya kadrosuyla başlayan sarı-kırmızılılar, Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi yıldızları bünyesine katarak görkemli bir giriş yapmıştı.
Rakiplerinin FFP kıskacında olmasından dolayı marka isimlerile anlaşamamasına karşın Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirleri transferde kullanmış ve dünya yıldızlarıyla beraber adeta Avrupa'ya göz kırpmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim, "Bir hayalim var" açıklaması yaparak Avrupa'da, UEFA Kupası'nın ardından bir kupayı daha istediğinin sinyallerini vermişti...
Şampiyonlar Ligi'inde PSG ve Real Madrid ile eşleşen Aslan, güçlü rakiplerine direnç gösterememişti.