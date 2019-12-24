Fatih Terim'i çıldırtan gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşan Galatasaray, evine 2-1'lik mağlubiyetle dönmüştü. Sarı-kırmızlılar, sezon başında yapılan neredeyse hiç bir transferden verim alamazken, ara transferde de ayrılık rüzgarlarının eseceğinin sinyalleri verilmişti... Öte yandan Cimbom'ın 2019-20 sezonunda yaşadığı gerçekler gün yüzüne çıktı... İşte Galatasaray'da yaşanan çöküşün tüm özeti!

24 Aralık 2019 Salı 13:22 Güncelleme: 24.12.2019 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





