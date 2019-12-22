Ruiz forma bekliyor
Geride kalan 15 haftada 3 farklı sakatlık yaşayıp, 7 hafta sahalardan uzak kalan İspanyol oyuncunun F.Bahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli değil. Ruiz son görüşmede hazır olduğunu ve oynamak istediğini söylese de, Avcı'nın kararı henüz netlik kazanmadı.
- 22.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Ruiz forma bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.