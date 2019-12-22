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22 Aralık 2019, Pazar
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forma bekliyor

Ruiz forma bekliyor

kalan 15 haftada 3 farklı sakatlık yaşayıp, 7 hafta sahalardan uzak kalan İspanyol oyuncunun F.Bahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli değil. son görüşmede hazır olduğunu ve oynamak istediğini söylese de, 'nın kararı henüz netlik kazanmadı.

kalan 15 haftada 3 farklı sakatlık yaşayıp, 7 hafta sahalardan uzak kalan İspanyol oyuncunun F.Bahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli değil. son görüşmede hazır olduğunu ve oynamak istediğini söylese de, 'nın kararı henüz netlik kazanmadı.
  1. 22.12.2019
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