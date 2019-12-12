Beşiktaş'tan flaş açıklama: Limit aşımı talebimiz olmadı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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'tan flaş açıklama: Limit aşımı talebimiz olmadı!

Beşiktaş'tan flaş açıklama: Limit aşımı talebimiz olmadı!

'nun limit artırım kararının tartışıldığı günlerde flaş bir gelişme yaşandı. 'nin 'a 28 Kasım'da limiti aştığı için uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Beşiktaş ayrıca limit sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılması taleplerinin olmadığını açıkladı.

'tan yapılan açıklama şöyle;

"'nun 28.11.2019 tarihli yazısı ile Kulübümüzün 2019/2020 sezonu için geçerli olan Takım Harcama Limiti için kabul edilebilir sapma oranı olan 30%'u aştığı bildirilmiş ve limiti aşan kulüpler için yeni oyuncu tescili yapılamayacağı belirtilerek, aşım durumunda uygulanacak müeyyideler tarafımıza tekrar hatırlatılmış olup, bu hususların karşılıklı görüşüleceği bir toplantı planlanmıştır.

Kulüp Lisans Kurulu ile 6 Aralık 2019 günü gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül tarafından Takım Harcama Limiti hesaplama yöntemine ilişkin ortak mutabakat sağlamak adına teknik aksaklıklar ve uygulama problemleri dile getirilmiştir.

Söz konusu teknik aksaklıkların ortadan kaldırılması halinde Kulübümüzün Takım Harcama Limitine uyum konusunda herhangi bir ihlal durumu yaşamamakta olduğu tarafımızca Kurul'a belirtilmiştir. Söz konusu toplantıda 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan, %40'a çıkartılması yönünde bizatihi bir talebimiz söz konusu olmamıştır.

Kulübümüz mali durumuna uygun olarak faaliyetlerini planlamak ve sürdürmek konusundaki kararlılığını tavizsiz şekilde devam ettirecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 15:54
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