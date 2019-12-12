Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansı kalmayan temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere'de prestij maçına çıkacak. Wolverhampton'a konuk olacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı 11'ini belirledi. İşte Wolves Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular, maç önü açıklamaları ve iki takımın muhtemel 11'i...
12 Aralık 2019 Perşembe 17:55 Güncelleme: 12.12.2019 17:55
Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolves ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında...

Molineux Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında...

Geride kalan 5 maçta sadece 3 puan alabilen Beşiktaş, bu karşılaşmada prestij mücadelesi verecek.

Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında...

Wolves ise topladığı 10 puanla grupta ikinci srada bulunuyor. Gruptan yükselmeyi garantileyen İngiliz ekibi, bu maçı kazanıp liderliği ele geçirmeye çalışacak.

Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında...

ABDULLAH AVCI'DAN ROTASYON KARARI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. hafta karşılaşmasında yarın İngiltere'de Wolverhampton ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, grubun son maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

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