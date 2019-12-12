Abdullah Avcı'dan flaş 11 kararı! Wolverhampton maçında...
UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansı kalmayan temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere'de prestij maçına çıkacak. Wolverhampton'a konuk olacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı 11'ini belirledi. İşte Wolves Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular, maç önü açıklamaları ve iki takımın muhtemel 11'i...
12 Aralık 2019 Perşembe 17:55
Güncelleme: 12.12.2019 17:55
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UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolves ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
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Molineux Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.
Geride kalan 5 maçta sadece 3 puan alabilen Beşiktaş, bu karşılaşmada prestij mücadelesi verecek.
Wolves ise topladığı 10 puanla grupta ikinci srada bulunuyor. Gruptan yükselmeyi garantileyen İngiliz ekibi, bu maçı kazanıp liderliği ele geçirmeye çalışacak.
ABDULLAH AVCI'DAN ROTASYON KARARI
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. hafta karşılaşmasında yarın İngiltere'de Wolverhampton ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, grubun son maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.