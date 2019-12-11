Abdullah Avcı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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"" oylamasına katıldı

Abdullah Avcı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü , (AA) düzenlediği "" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Beşiktaş Teknik Direktörü , (AA) düzenlediği "" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Avcı, muhabirlerin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi. Abdullah Avcı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "'un incisi" ve spor kategorisinde 'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

  1. 11.12.2019
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