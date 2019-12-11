Abdullah Avcı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Avcı, muhabirlerin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi. Abdullah Avcı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.