Abdullah Avcı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
Avcı, muhabirlerin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi. Abdullah Avcı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
- 11.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Toplam 2
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Abdullah Avcı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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