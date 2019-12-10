En hızlı golcü Umut
Beşiktaş'ı Kasımpaşa deplasmanında galibiyete uçuran Umut Nayir, bu sezonki istatistiğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde 4 gole ulaşan 26 yaşındaki forvet Umut Nayir, her 64 dakikada 1 gol atarak Süper Lig’in en iyisi oldu.
ATTIĞI GOLLER KARTAL'I ZAFERE TAŞIDI
BU sezon ilk golünü G.Antep deplasmanında kaydeden ve ardından ligde ilk kez G.Saray karşısında ilk 11'de şans bularak ağları havalandıran Umut, Kasımpaşa karşısında ise Kartal'a hayat veren isim oldu. 60'da oyuna giren Umut, 71'de eşitliği getiren golü atarken, 90+5'te fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getiren isim oldu ve Beşiktaş'ı zafere taşıdı.
BURAK YILMAZ'I GEÇTİ
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamadı. 14 lig maçının sadece 9'unda sahaya çıkabilen golcü futbolcu, bu maçlarda toplam 729 dakika forma giyebildi. Rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başaran Kartal'ın golcüsü Burak Yılmaz, her 145 dakikada 1 kez gol sevinci yaşamayı başardı.
KRALLARI ZORLUYOR
Alanyaspor' un forveti Cisse, her 119 dakikada 1 kez gol atarken; F.Bahçe'nin Vedat her 121 dakikada 1 kez gol sevinci yaşadı. Malatyalı Jahovic 140 dakikada 1 gol atarken, Trabzonspor'da Sörloth ise her 138 dakikada 1 gol attı. G.Birliği'nın forveti Stancu 111 dakikada 1 gol sevinci yaşarken, Başakşehirli Crivelli ise 142 dakikada 1 ağları havalandırdı.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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