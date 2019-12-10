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10 Aralık 2019, Salı
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En hızlı golcü Umut

En hızlı golcü Umut

deplasmanında galibiyete uçuran , bu sezonki istatistiğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde 4 gole ulaşan 26 yaşındaki forvet Umut Nayir, her 64 dakikada 1 gol atarak ’in en iyisi oldu.

deplasmanında galibiyete uçuran , bu sezonki istatistiğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 'de bu sezon 7 karşılaşmada 257 dakika forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, her 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligdeki forvetleri geride bırakmayı başardı. Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 4 yapan Umut Nayir, ligde forma giydiği her 64 dakikada 1 gol atma başarısı göstererek bu anlamda ligin en iyisi oldu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu anlamda krallık yarışındaki isimleri geride bıraktı.

ATTIĞI GOLLER KARTAL'I ZAFERE TAŞIDI
BU sezon ilk golünü G.Antep deplasmanında kaydeden ve ardından ligde ilk kez G.Saray karşısında ilk 11'de şans bularak ağları havalandıran Umut, Kasımpaşa karşısında ise 'a hayat veren isim oldu. 60'da oyuna giren Umut, 71'de eşitliği getiren golü atarken, 90+5'te fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getiren isim oldu ve Beşiktaş'ı zafere taşıdı.

'I GEÇTİ
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamadı. 14 lig maçının sadece 9'unda sahaya çıkabilen golcü futbolcu, bu maçlarda toplam 729 dakika forma giyebildi. Rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başaran Kartal'ın golcüsü Burak Yılmaz, her 145 dakikada 1 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

KRALLARI ZORLUYOR
Alanyaspor' un forveti Cisse, her 119 dakikada 1 kez gol atarken; F.Bahçe'nin Vedat her 121 dakikada 1 kez gol sevinci yaşadı. Malatyalı Jahovic 140 dakikada 1 gol atarken, 'da Sörloth ise her 138 dakikada 1 gol attı. G.Birliği'nın forveti Stancu 111 dakikada 1 gol sevinci yaşarken, Başakşehirli Crivelli ise 142 dakikada 1 ağları havalandırdı.
  1. 10.12.2019
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