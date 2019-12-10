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10 Aralık 2019, Salı
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’ın dansçı misafirleri Malatya maçına renk katacak

Beşiktaş’ın dansçı misafirleri Malatya maçına renk katacak

Kulübü, sosyal medyada danslarıyla fenomen olan Masaka Kids Africa ekibinde yer alan çocukları maçına davet etti. Dansçı çocuklar, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında dans gösterisi yapacak.

Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklardan oluşan Masaka Kids Africa dans ekibi, sosyal medyadaki dans şovlarıyla izleyenleri etkilerken, Kulübü'nden dansçı çocuklar için özel teklif geldi.

14 Aralık tarihinde 'a gelecek olan Masaka Kids Africa'yı 15 Aralık'ta oynanacak olan Beşiktaş- mücadelesine davet eden yönetim, taraftarları da dans gösterisiyle coşturacak. Dansçı çocuklar, Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın devre arasında yapacakları dans şovuyla mücadeleye de renk katacak.

  1. 10.12.2019
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