Beşiktaş’ın dansçı misafirleri Malatya maçına renk katacak
Beşiktaş Kulübü, sosyal medyada danslarıyla fenomen olan Masaka Kids Africa ekibinde yer alan çocukları Yeni Malatyaspor maçına davet etti. Dansçı çocuklar, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında dans gösterisi yapacak.
Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklardan oluşan Masaka Kids Africa dans ekibi, sosyal medyadaki dans şovlarıyla izleyenleri etkilerken, Beşiktaş Kulübü'nden dansçı çocuklar için özel teklif geldi.
14 Aralık tarihinde İstanbul'a gelecek olan Masaka Kids Africa'yı 15 Aralık'ta oynanacak olan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor mücadelesine davet eden yönetim, taraftarları da dans gösterisiyle coşturacak. Dansçı çocuklar, Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın devre arasında yapacakları dans şovuyla mücadeleye de renk katacak.
- 10.12.2019
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Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Beşiktaş’ın dansçı misafirleri Malatya maçına renk katacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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