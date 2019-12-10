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10 Aralık 2019, Salı
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- maçı biletleri satışta

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta

'in 15. haftasında eski yıldızı 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 'u konuk edecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini yarın satışa çıkaracak.

'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak 2. sıraya yükselen , 15 Aralık Pazar günü taraftarı önünde eski yıldızı 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 'u konuk edecek. Siyah-beyazlı kulüp, zorlu karşılaşma öncesinde bilet satışına yarın başlayacak. Saat 11.00'de satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265 TL

2. Kategori 250 TL

3. Kategori 225 TL

4. Kategori 215 TL

5. Kategori 180 TL

6. Kategori 165 TL

7. Kategori 110 TL

8. Kategori 100 TL

VIP: 750 TL

1903 A-E: 750 TL

1903 B-D: 825 TL

1903 C: 875 TL

  1. 10.12.2019
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