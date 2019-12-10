"Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alırız" - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri "Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alırız"

"'tan puan ya da puanlar alırız"

"Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alırız"

, 'in 15. haftasında oynayacakları maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet özlemimize son vermek istiyoruz. Kalitemizi sahaya yansıtabilirsek puan ya da puanlarla dönebileceğimize inanıyorum" dedi.

, ligin 15. haftasında oynayacakları maçını kazanarak galibiyet özlemlerine nokta koymak istediklerini söyledi. Ligde son oynadıkları müsabakasında kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Ravcı, "Geçen hafta maalesef sahada istediklerimizi yapamadık. Özellikle ilk yarıda maçta dengeyi sağlayabilir, hatta öne de geçebilirdik. Bazı futbolcularımızda performans düşüklüğü var. Beklentilerimizin oldukça altındalar. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. maçını unutmak zorundayız. O maç geride kaldı. Şimdi yeni bir hafta bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.


"KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITIRSAK PUAN YA DA PUANLARLA DÖNERİZ"

Ravcı, sarı-kırmızılı takımdaki tek eksik oyuncunun sakatlığından dolayı olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız maçın hazırlıklarına bugün itibariyle başladık. Takımda dizinde sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor. Üzerimizde bir şansızlık var. 5 haftadır kazanamıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet özlemimize son vermek istiyoruz. Onlar da yükseliş içerisindeler. Ancak biz kendi kalitemizi sahaya yansıtabilirsek oradan puan ya da puanlarla dönebileceğimize inanıyorum. Sivas maçından gerekli dersleri çıkarıp, Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız."

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alırız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN