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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'da Hafez atıldı

Kasımpaşa'da Hafez atıldı

Müsabakanın 15. dakikasında rakip kaleye doğru giderken 'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Atiba'nın bariz gol şansı olduğunu düşündüğü için direkt çıkardı.

Müsabakanın 15. dakikasında rakip kaleye doğru giderken 'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Atiba'nın bariz gol şansı olduğunu düşündüğü için direkt çıkardı. Yorumcumuz , pozisyonun bariz gol şansı içermediği için sarı kart olması gerektiğini söyledi.

  1. 9.12.2019
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