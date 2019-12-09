Kasımpaşa'da Hafez atıldı

Müsabakanın 15. dakikasında Atiba rakip kaleye doğru giderken Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Atiba'nın bariz gol şansı olduğunu düşündüğü için direkt kırmızı kart çıkardı. Yorumcumuz Erman Toroğlu, pozisyonun bariz gol şansı içermediği için sarı kart olması gerektiğini söyledi.