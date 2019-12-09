Kasımpaşa'da Hafez atıldı
Müsabakanın 15. dakikasında Atiba rakip kaleye doğru giderken Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Atiba'nın bariz gol şansı olduğunu düşündüğü için direkt kırmızı kart çıkardı.
Müsabakanın 15. dakikasında Atiba rakip kaleye doğru giderken Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Atiba'nın bariz gol şansı olduğunu düşündüğü için direkt kırmızı kart çıkardı. Yorumcumuz Erman Toroğlu, pozisyonun bariz gol şansı içermediği için sarı kart olması gerektiğini söyledi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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