Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kötü haberi verdi: Avrupa'dan men...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında yapılacak transferler ve finansal konular ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Çebi, Avrupa'dan men edilme tehlikesinin bulunduğunu söylerken, Cenk Tosun ve Talisca transferlerine dair de net konuştu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na verdiği röportajda finansal durum ile ilgili olarak, "Sorunlar gerçekten çok büyük. Diğer kulüplerde de bu var. Taraftar ve yönetici beraber olmak zorunda. Eğer Beşiktaş camiası bizim yanımızda olmayı bırakırsa ben dizlerimin üzerine çökerim. Çıkarsak beraber çıkacağız." dedi.
"UEFA'DAN CEZA GELEBİLİR, HAZIR OLUNSUN"
Yoğun ve kesintisiz temponun üzerinde bıraktığı etkiden de bahseden Çebi, "Uykusuzluk tabii ki var. Biraz kuruntulu bir adamım. Geriliyorum. 15 gün sonrasını, 2 ay sonrasını düşünüyorum. Bunlar beni tedirgin ediyor. Gelirlerin tamamı temlikli. Kasaya 1 kuruş para girmiyor. Yeni bir finans düzeni bulmaya çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
Beşiktaş Başkanı, "Zorluklar var. UEFA'ya gidememek ise gidememek... Bu olacak demiyorum ama olabilir diyorum. Herkes buna hazır olmalı." ifadelerini kullandı.
"TFF 'TRANSFER YAPAMAZSIN' DİYOR"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "2 transfere ihtiyacımız var. Santrfor ve orta saha 6 yada 8 numara olabilir. TFF'nin şu anda bize müsaade etmediğini ilk ben açıklayayım. "Bu bütçe ile transfer yapamazsınız" diyor. Elimizdeki oyunculardan göndermemiz gerekiyor. Bunun içinde banka da var. Geçen yaz yapmamız gereken 16 milyon Euro'ya yakın transfer yüzünden limitimiz aşılmış. Satış olmadan transfere izin verilmiyor. Lisans kurulu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunu aşmamız gerekiyor." dedi.
"TALISCA VE CENK DEFTERLERİ KAPANDI"
Transferde ismi geçen oyuncularla ilgili gelen soruya Ahmet Nur Çebi, "Talisca, Cenk defterleri kapandı. Ben de çok isterim ama yok." ifadelerini kullandı ve konuşmasını noktaladı.
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 13:30
- Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kötü haberi verdi: Avrupa'dan men...
- Son dakika: Mustafa Denizli Tractor Sazi'den neden ayrıldığını fotomac.com.tr'ye anlattı!
- Sürpriz geri dönüş: Galatasaray'da çözüm bulundu! Harry Kewell...
- Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
- NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet
- Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi Milli Takım'a sürpriz aday!
- Araştırma sonuçları açıklandı! Milli Takım yüzde 30.6...
- Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi
- Abdullah Avcı'dan Ersun Yanal'a çalım! Süper golcü Beşiktaş'a...
- Mourinho milli yıldız için görüşmelere başladı! Sürpriz açıklama
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kötü haberi verdi: Avrupa'dan men... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.