Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde...

'a şok! Yıldız futbolcu derbisinde...

Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde...

'ta sakatlık şoku yaşanıyor. 'nda oynanan Anagold 24 Erzincanspor karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou, 15 gün sahalardan uzak kalacak. Yıldız ismin, derbisine yetişip yetişmeyeceği daha sonra belli olacak.

Ayrıntılar birazdan...


  1. 07.12.2019
  2. Güncelleme: 07.12.2019 10:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN