Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde...
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Anagold 24 Erzincanspor karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou, 15 gün sahalardan uzak kalacak. Yıldız ismin, Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği daha sonra belli olacak.
Ayrıntılar birazdan...
- 07.12.2019
- Güncelleme: 07.12.2019 10:00
- Fenerbahçe'nin ilgilendiği Gabigol oynamak istediği takımı açıkladı!
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından kareler...
- Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Erdoğan Kaya ile ilgili şaşırtan gerçek! İşte aldığı ücret...
- Muriç'e yakın takip! İşte izleyen dev kulüpler ve Fenerbahçe'nin kararı...
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.